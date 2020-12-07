Чеченского террориста, обезглавившего французского учителя, похоронили с почестями

В субботу, 5 декабря, в чеченском селе Шалажи с почестями похоронили 18-летнего Абдуллаха Анзорова, который за два месяца до этого в пригороде Парижа с криками "Аллах акбар" обезглавил школьного учителя географии и истории. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на оппозиционный чеченским властям канал 1ADAT, «Фонтанка» и Baza.

Отмечается, в церемонии прощания приняли участие около 200 человек. В село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских.

Как сообщают в соцсетях, родственники Анзорова привезли тело убитого террориста через Турцию. Во время похорон родственники и близкие террориста выкрикивали «Аллах акбар».

Напомним, 16 октября Анзоров обезглавил школьного учителя. Поводом для убийства стало то, что учитель показывал школьникам на уроке карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мохаммеда в качестве иллюстративного материала по теме «Свобода слова».

При попытке к бегству подозреваемого застрелили. Очевидцы сообщили, что убийца напал на учителя с криками «Аллах Акбар».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «типичным исламистским террористическим актом». По мнению главы государства, учитель погиб за то, что учил детей свободе слова.