Человек - не товар. В Харькове правоохранители рассказали о результатах борьбы с торговлей людьми и подготовке киберкопов

Аппараты для восстановления данных или считывания номеров кредитных карточек, а также специальные адаптеры для перехватывания сообщений преступников. Каждое из этих устройств – неотъемлемая часть процесса поиска интернет-преступников, рассказывают будущие киберкопы. С помощью новейшей техники можно не только определить местонахождение злоумышленника, а и добыть важные доказательства после попытки их уничтожить.

Денис Ширяев, курсант 4-го фак-та ХНУВД:

Это называется блокиратор записи EPOS, бэкдрайв адаптер, он подключается напрямую к носителю, впоследствие всех действий восстанавливаются файлы. Если использовать правильные средства специальные, то можно спокойно восстановить файлы, если они были удалены, стерты, даже если говорят - безвозвратно.

Кроме специальной техники будущие киберполицейские осваивают и новейшие программы, разработанные для правоохранителей. В Харьковском национальном университете внутренних дел рассказывают. В ближайшее время планируют использовать во время обучения базы Интерпола и Европола, сейчас курсанты уже имеют опыт в работе с системой «Рикос», которое в данный момент среди украинских городов используется только в Харькове. Ее применение может не только увеличить количество раскрытых преступлений, но и спасти жизнь копам.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Ця система "Рикос", вона, наприклад, дає чіткі дані перед тим, як їхати, що на цій площадці, де знаходяться люди: що знаходиться у цих людей, які проживають 5 одиниць зброї зареєстровано, що тут живе троє ранее судимих і так далі. Тобто це елементи вже кримінального аналізу, але це є і це треба робити, і сьогодні вже не є утопією те, що можна розкривати злочини, не виходячи з кабінету.

Подготовка киберкопов становится с каждым годом все масштабнее. Подчеркивают в Нацполиции, в то же время усиливается работа по раскрытию интернет-преступлений, в частности тех, что связаны с рабством. Около 30 процентов уголовных производств открытых по факту торговли людьми связаны с использованием интернета, часто вербовщики даже не встречаются с жертвами, решая вопросы в режиме онлайн.

Артем Крищенко, нач. Деп. борьбы с предступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины:

За неполных 11 месяцев в 3 раза больше было раскрыто преступлений данной категории, почти 300 человек получили статус жертв, которые проходят по уголовным делам. Те люди, которые были возвращены из-за границы, которые были проданы в рабство, были возвращены в нашу страну.

По данным Минсоцполитики чаще всего украинцы становятся жертвами трудового рабства, как на родине, так и за границей.

Елена Фаримец, нач. Деп. гендерного развития и противодействия торговле людьми Минсоцполитики Украины:

Великого резонансу набула справа, ми називаємо її справою кур'єрів-експедиторів, коли наших громадян, як правило молодих хлопців, вербують для роботи за кордоном, зокрема в Російській Федерації, для роботи кур'єрами-експедиторами по перевозці малогабаритного вантажу. Натомість, люди їдуть дійсно на цю роботу, і по факту їх змушають перевозити наркотичні речовини, їх затримують правоохоронні органи.

На втором месте, по информации специалистов из Министерства социальной политики – сексуальное рабство, когда преступники заманивают жертв используя интернет-сайты, где обещают контракт с зарубежным модельным агентством, услуги брачного агентства или же работу в интернете.