Человек заразил коронавирусом животное - в зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица

У четырехлетней малайской тигрицы по имени Надя, которая находится в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке, диагностировали коронавирус COVID-19.

«Это первый случай в мире, когда мы точно знаем, что человек заразил животное», — заявил главный ветеринар зоопарка Пол Калле.

Заболевание подозревают еще у пяти животных — одной малайской тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов. У них начался сухой кашель, также снизился аппетит, но специалисты отмечают, что в целом животные чувствуют себя хорошо. Считается, что животные заразились от бессимптомного охранника зоопарка или присматривающего за животными.

Неизвестно, как именно COVID-19 будет развиваться у крупных представителей семейства кошачьих, поскольку различные виды могут по-разному реагировать на новую инфекцию, однако в зоопарке надеются, что животные выздоровеют. По словам Калле, он намерен поделиться своими результатами с другими зоопарками и учреждениями, которые исследуют передачу COVID-19.