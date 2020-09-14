Чем опасно самолечение панкреатита?®

14 сентября 2020 г. 14:52
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Украинцы не любят лечиться у врачей. Проще посмотреть рекламу, почитать статьи в интернете, купить в аптеке чудо-лекарства и самостоятельно побороть неизвестную болезнь. Вздутие живота, тошнота, боли, рвота - это симптомы, характерные для десятка заболеваний. Некоторые - смертельно опасны. Несвоевременное или неправильное лечение острого панкреатита приводит к фатальному исходу в 20-30%.

Острая фаза панкреатита

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Воспаление крохотного органа весом 80 г часто маскируется под обычное пищевое отравление, язву, холецистит, поражения кишечника.

Острая фаза длится молниеносно:

  1. Клетки поджелудочной железы повреждаются и перестают выводить панкреатический сок.

  2. Ферменты накапливаются, активизируются и разрушают ткани железы.

  3. Возникает нестерпимая боль.

  4. Категорически нельзя принимать пищу.

  5. Больной нуждается в срочном правильном лечении.

Хроническая форма панкреатита

Заболевание продолжает разрушать ткани поджелудочной железы, частично замещает пораженные участки соединительной тканью. Самостоятельный прием лекарственных препаратов и неправильный режим питания ухудшают состояние.

У поджелудочной железы мощный резерв, но отсутствие правильного лечения и регулярного контроля приводят к нарушениям ее функции.

Диагностика

Точная и быстрая диагностика острого панкреатита позволяет спасти пациенту жизнь, снять острое состояние, не допустить перехода заболевания в хроническую форму. О современных методах диагностики и лечения острого и хронического панкреатита вы узнаете в клинике "Оксфорд Медикал" https://oxford-med.com.ua/services/gastroenterology/lechenie-pankreatita/.

Анализы в клинике "Оксфорд Медикал - Киев" | oxford-med.com.ua

 

В "Оксфорд Медикал" создана мощная современная диагностическая база:

  • точные результаты общих клинических и биохимических анализов

  • ультразвуковые исследования на аппаратах нового поколения;

  • гастроскопия и другие методики.

Дополнительные обследования и анализы назначаются врачом исключительно при наличии показаний.

Лечение

Большая часть пациентов лечится амбулаторно. В тяжелых случаях лечение проводится в комфортабельном стационаре клиники. При панкреатите в отдельных случаях необходимо промывание брюшной полости и удаления пораженных некрозом тканей.

"Оксфорд Медикал" имеет современное оборудование для проведения хирургических вмешательств, включая лазерные аппараты для бескровных операций с минимальным реабилитационным периодом.

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