Чем опасно самолечение панкреатита?®

Украинцы не любят лечиться у врачей. Проще посмотреть рекламу, почитать статьи в интернете, купить в аптеке чудо-лекарства и самостоятельно побороть неизвестную болезнь. Вздутие живота, тошнота, боли, рвота - это симптомы, характерные для десятка заболеваний. Некоторые - смертельно опасны. Несвоевременное или неправильное лечение острого панкреатита приводит к фатальному исходу в 20-30%.
Воспаление крохотного органа весом 80 г часто маскируется под обычное пищевое отравление, язву, холецистит, поражения кишечника.
Острая фаза длится молниеносно:
Клетки поджелудочной железы повреждаются и перестают выводить панкреатический сок.
Ферменты накапливаются, активизируются и разрушают ткани железы.
Возникает нестерпимая боль.
Категорически нельзя принимать пищу.
Больной нуждается в срочном правильном лечении.
Заболевание продолжает разрушать ткани поджелудочной железы, частично замещает пораженные участки соединительной тканью. Самостоятельный прием лекарственных препаратов и неправильный режим питания ухудшают состояние.
У поджелудочной железы мощный резерв, но отсутствие правильного лечения и регулярного контроля приводят к нарушениям ее функции.
Точная и быстрая диагностика острого панкреатита позволяет спасти пациенту жизнь, снять острое состояние, не допустить перехода заболевания в хроническую форму. О современных методах диагностики и лечения острого и хронического панкреатита вы узнаете в клинике "Оксфорд Медикал" https://oxford-med.com.ua/services/gastroenterology/lechenie-pankreatita/.
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гастроскопия и другие методики.
Дополнительные обследования и анализы назначаются врачом исключительно при наличии показаний.
Большая часть пациентов лечится амбулаторно. В тяжелых случаях лечение проводится в комфортабельном стационаре клиники. При панкреатите в отдельных случаях необходимо промывание брюшной полости и удаления пораженных некрозом тканей.
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