Чем отличается конвектор от радиатора?®

О системах отопления все вспоминают с наступлением первых холодов. Но об этом необходимо задумываться пускай не с лета, но осенью однозначно. На данном рынке пользуются популярностью и спросом два типа отопительных устройств^ конвекторы и радиаторы. Определяясь, купить батарею или конвектор, важно разобраться в их разнице.

Радиатор

Внутри устройства происходит циркуляция воды и антифриза, которые являются теплоносителями. Подача тепла осуществляется при помощи теплового (инфракрасного) излучения. Эффективный обогрев комнаты происходит от окна, поскольку это является наиболее холодным местом в любом помещении. Конструкции делятся на:

секционные;

трубчатые;

панельные.

Разное количество панелей и секций обеспечит дом разным уровнем тепла. Чем их больше, тем быстрее и качественнее прогреются комнаты. Чаще всего встречаются приборы из алюминия и биметалла. От материала будут зависеть равномерность и скорость прогрева.

Конвектор

Процесс отопления полностью зависит от конвекции (воздух нагревается, объем расширяется и переходит в квартиру). Внутри устройства создается перепад температуры. Конструкция состоит из канала передвижения теплоносителя, решетки (пластины), через которые нагретый воздух переходит в охлажденное помещение.

Вывод

Радиаторы намного мощнее, обладают высоким уровнем теплоотдачи, чего не скажешь о конвекторах, которые более затратные по теплу. Но что касается компактности, здесь выигрывает второй тип отопительных устройств.