Чем уборка квартир после ремонта в Киеве отличается от обычной?®

Сверкающие полы, новенький декор, чистые окна – так вы представляете себе квартиру мечты после окончания строительных работ. В реальности все выглядит гораздо прозаичнее: грязные следы, пятна краски, остатки смесей, полосы клея от скотча и тонны пыли. Можно самостоятельно попытаться превратить грустную реальность в мечту, но гораздо целесообразнее с точки зрения экономии сил, денег и времени вызвать клининг-сервис.

Каждый человек знает, как делается обычная генеральная уборка. Многие думают, что уборка квартиры в Киеве после строителей выглядит примерно так же. Но на самом деле, старый опыт уже никак не поможет вам справиться с этой задачей по двум причинам.

- Помещение загрязнено стройматериалами. И чтобы его очистить, понадобятся специальные составы.

- На рынке представлены тысячи видов отделочных материалов и предметов интерьера. Большинство людей понятия не имеет, как правильно обращаться с ковролином, паркетом, ламинатом и обоями.

Уборка квартир после ремонта: 4 причины обратиться к профессионалам

Пространство после строителей представляет собой достаточно печальное зрелище. Не стоит самостоятельно пытаться удалить остатки клея, краски и других стройматериалов, особенно если использовались дорогостоящие материалы. Если ремонт делали в офисе, то клининг тем более лучше доверить профессионалам: штатные уборщики могут повредить материал, отдирая строительный скотч или краску подручными методами.

Чтобы сохранить ремонт в целостности и сохранности, обращайтесь к специалистам из проверенной фирмы, которые прошли соответствующую подготовку и знают, как обращаться с поверхностями разных типов. Вот как минимум 4 причины обратиться к специалистам клинингового сервиса.

1.Грязь. Стройматериалы намертво “вгрызаются” во все поверхности, поэтому для очистки придется использовать дорогостоящую бытовую химию. Сотрудники клининговой фирмы привезут все необходимое с собой на место.

2.Использование только безопасных для здоровья профессиональных моющих средств от европейских производителей.

3.В арсенале клинеров – специализированная техника, которая позволяет эффективно очистить и мягкие, и твердые поверхности с любой текстурой. Химчистка мягких кресел и глубокая чистка ковролина без этого специализированного оборудования невозможна.

4.Профессиональные компании заключают с клиентами договор и гарантируют качество своих услуг.

Этапы клининга

Настоящие профи не оставят после себя ни пылинки. Уборка квартиры в Киеве от компании «Profclean» включает в себя такие этапы:

- вывоз строймусора;

- устранение пыли с помощью мощных промышленных пылесосов;

- выведение пятен и устранение грязи;

- мойка радиаторов;

- очистка пола, стен, потолков;

- чистка стекол, зеркал, светильников;

- мойка санузлов;

- химчистка мебели;

- мойка окон снаружи и изнутри;

- очистка балконов, откосов;

- дезинфекция.

Во время работы в коттедже специалисты также приведут в порядок фасад и придомовую территорию.

Стоимость уборки квартиры в Киеве зависит от метража помещения. При этом цена услуг в коттедже и коммерческом помещении будет выше (цена для офисов и апартаментов почти не отличается). Менеджер сервиса выедет на место для оценки “фронта работ” бесплатно.