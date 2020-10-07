Чем японская косметика отличается от европейской?®

Многим 40-летним японкам по виду нельзя дать больше двадцати лет. Но, если вы думаете, что фарфоровая кожа, блестящие волосы и отсутствие морщин – это дар природы, то вы ошибаетесь. Всё дело в знаменитой японской косметике.

Магазин японских товаров – настоящая палочка-выручалочка для украинок. Здесь можно найти эффективные средства по уходу за кожей и волосами, у которых нет аналогов на украинском и европейском рынке. И дело здесь не только в бескомпромиссном подходе японцев к качеству и натуральности. Они разрабатывают действительно рабочие формулы, которые разглаживают морщины, убирают акне и прыщи, освежают и тонизируют эпидермис.

Инновационные средства из Страны восходящего солнца успешно завоевывают армию поклонниц. Японские товары в Киеве вышли на один уровень по популярности с известными европейскими брендами. В этой статье расскажем о том, чем же они хороши.

Товары из Японии – лучшее, что может предложить космецевтика

Все косметические средства, произведённые в Японии, можно считать элитным. Почему? Рассказываем.

Кремы, гели и шампуни «made in Japan» содержат только природные компоненты. В составе средств нет ни одного ингредиента, который может вызывать аллергию или раздражение. В средствах также есть высокоактивные соединения – коллаген, который является одним из главных компонентов соединительной ткани, экстракт жемчуга, против свободных радикалов, маточное молочко, масла и т.д.

Косметика содержит уникальные экстракты, полученные из местной флоры и фауны – растущих в японском море водорослей, зелёного чая. А вот опасные синтетические вещества – ПАВы, парабены и сульфаты – исключены из формулы.

Кремы имеют очень приятный натуральный запах и цвет, ведь ароматизаторы и красители в процессе производства японской косметики не используются вообще.

Японские кремы обогащены витамином С. Это соединение улучшает состояние кровеносных сосудов и устраняет следы от угрей и сыпи.

Японский магазин в Киеве «Kurumi» советует всем своим клиентам обратить внимание на антивозрастные средства, которые отличаются высокой эффективностью. Они разглаживают морщины и заломы, тонизируют кожу и глубоко увлажняют её. Это одно из лучших направлений в антиэйдж-косметике.

На какие линейки продуктов обратить внимание?

Японские понятия о красоте не сильно отличаются от европейских. Товары из Японии в интернет-магазине «Kurumi» обеспечивают потребности кожи в деликатном очищении, тонизировании и активном уходе.

Всё для очищения, устранения акне и жирного блеска. Чаще всего эти средства содержат экстракты угля и алоэ.

Отбеливающая. Японцы не стремятся загореть, ведь белизна кожи является главным атрибутом красоты в Стране восходящего солнца. Отбеливающие средства устраняют пигментные пятна и выравнивают тон кожи. В их состав входит арбутин, плацента и витамин С.

Омолаживающая. Бьюти-продукты содержат гиалуроновую кислоту, которая «подтягивает» кожу и разглаживает морщины. Также в их состав может входить коллаген, витамин А и фруктовые кислоты.

Вся косметика обладает накопительным эффектом, поэтому со временем вы будете замечать всё более впечатляющий результат.