Через границу с РФ мужчина пытался переправить двух телят

Вчера на Харьковщине возле границы с Россией пограничники задержали мужчину, который пытался переправить через границу двух телят.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, накануне от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном перемещении через государственную границу крупного рогатого скота в районе села Рубленое.

При помощи переносного тепловизионного комплекса пограничники обнаружили, что в сторону государственной границы идет неизвестный мужчина.

Недалеко от границы правоохранители при перехвате задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перевести из Украины в Россию двух бычков.

По словам задержанного, мужчина является гражданином Украины, 1989 года рождения.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на мужчину составили соответствующие административные материалы.

Телят пограничники изъяли и передали работникам ГФС.