Через границу в Россию женщина пыталась вывезти старинную икону

06 августа 2018 г. 11:16
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Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники, предварительно получив информацию УСБУ в Харьковской области, помешали вывозу из Украины старинной иконы.

Об этом сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

В ходе таможенного контроля гражданка Украины, которая ехала в Россию вместе со своим мужем, заявила об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к вывозу.

Но в ходе дальнейшего осмотра на дне ее дорожной сумки под личными вещами таможенники обнаружили икону с изображением Святого Николая с признаками старины.

В отношении правонарушительницы таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Для определения культурно-исторической ценности иконы будет проведена экспертиза.

 

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