Через харьковскую таможню мужчина пытался вывезти в Россию комплектующие к бронетехнике

23 января 2020 г. 11:09
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На Харьковщине вчера, 22 января,  пограничники совместно с работниками таможни, получив  информацию от сотрудников СБУ, предотвратили попытку незаконного перемещения через границу товаров двойного назначения.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, в пункт пропуска «Пески» прибыл 40-летний гражданин Украины. Он направлялся в Россию. Во время досмотра багажа мужчины правоохранители обнаружили призменный прибор наблюдения, который используется на бронированной технике и является товаром двойного назначения.

Найденный товар изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

 

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