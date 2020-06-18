Четверг без воды: где сегодня отключено водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4), 39 (п. №11) до 17:00 18.06.20 г.; ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Деревянко, 4-а (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 3, 3-а, 5 до 15:00 18.06.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 10 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 до 17:00 18.06.20 г.; ул. Благодатная, 2-а (п. №2), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 117 (п. №2), ул. Тимирязева, 30 до 20:00 18.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 304 (п. №1) до 20:00 18.06.20 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 18.06.20 г.