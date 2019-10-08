Четверо спасенных лебедей и аистов поселили на озере в Экопарке

Вот это та птица, которая была привезенная с Купянска, которому купировали крылышко уже всё зажило у него, у него всё хорошо. Всё не надо. Теперь мы выпускаем их уже на Лебединое озеро.

Двух молоденьких реабилитированных лебедей сегодня выпустили на Лебединое озеро. К краснокнижным птицам подбегает Федя, он самый старший из местных жителей своего пернатого вида. Злобно шипит, немного щипает и успокаивается - свои.

У каждого из этих краснокнижных птиц своя история, рассказывает заведующий сектором птиц Владимир Переходович. Лебедицу нашли между вагонами в Купянске, у нее было перебито крыло, которое кто-то в придачу пытался не совсем удачно ампутировать.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»

Они, наверное, пытались самостоятельно помочь ему сделать какую-то операцию. Но когда его сюда доставили к нам у него торчала кость очень сильно пришлось нашим докторам делать зачистку, они там зачистили, подрезали, зашили это всё. Он отбыл ну почти три недели у нас на карантине.

Другого пернатого в Песочине хотели съесть беспризорные. Неравнодушным горожанам удалось отобрать птицу. У этого лебедя также была травма крыла, его ампутировали. Обе птицы летать уже не смогут, поэтому Лебединое озеро теперь их постоянный дом. А вот двух аистов, которых сегодня также выпускают на озеро тоже встречает вожак - Айя, стуча клювом тот показывает кто здесь главный и принимает новеньких в семью.

Вот этот чумазый аист, скорее всего самец, бедняжка попал в трубу на котельной и просидел там целые сутки, пока на помощь не подоспели люди.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»

А второй аист это тот который был случай, где в Харьковской области расстреляли семью аистов оттуда тоже люди спасли этого малыша вы видели сегодня мы его выпустили тоже на свободу.

На свободу выпустили, но перья на крыльях все же подрезали, дабы птицы не улетели. Потому как по словам представителя Экопарка все родственники аистов уже улетели на зимовку, и эти птицы могут заблудиться или еще хуже их где-то разорвут хищники. Поэтому пока они перезимуют на Лебедином озере и в следующем году, если захотят присоединятся к родственникам.

Алексей Костюченко, представитель "Фельдман Экопарк"

За ними присматривают наши зоокиперы кормят их подкармливают хотя здесь есть и возможность им и питаться рыбой, то есть почти в естественных условиях, но под присмотром, под охранной. То есть здесь они находятся в полной безопасности. животные здесь зимуют, есть на зиму домики, контейнеры в которых они могут перезимовать, лунки специальные для них делаются.

Теперь реабилитированые птицы будут проживать в компании пеликанов и других обитателей озера.