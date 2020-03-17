Четверо украинцев заразились коронавирусом внутри страны - Минздрав

Четверо из семи украинцев заразились коронавирусом внутри страны. Об этом заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 17 марта.

"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусной болезнью. Из них четыре случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - сообщил Ляшко.

Также он рассказал, что власти внедряет карантинные меры для того, чтобы не допустить стремительного роста случаев заболевания COVID-19.

По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500. "При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Но этого количества может не хватить, и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

Накануне Ляшко сообщил, что в 15 областях Украины имеются тесты для выявления коронавируса, в ближайшее время ожидается еще 1 млн тестов, в медучреждениях отменены плановые операции и госпитализации для возможности размещения инфицированных коронавирусом.

Отметим, на внеочередном заседании Рада приняла несколько решений, направленных на борьбу с коронавирусом.