Четвертая годовщина начала харьковского Евромайдана: горожане вышли на мирную акцию к памятнику Шевченко

19 ноября 2013-го десятки активистов вышли на митинг против политики Виктора Януковича. На мирную акцию в честь четвертой годовщины начала харьковского Евромайдана возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 300 горожан. Все почти как четыре года назад – плакаты в поддержку евроинтеграции, бутерброды и горячий чай от волонтеров, а также флаги Украины и Евросоюза.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Ми хотіли нагадати, що у Харкові Євромайдан починався, у Харкові він, власне, і закінчувався. 22 лютого десятки тисяч харків'ян вийшли під Палац спорту і не дали розірвати країну. Зберегли тим самим український Харків, ну і потім вже під час так званої "русской весны" теж харків'яни виходили і вдалося зберегти наше місто вільним і не повторити "Донбаський сценарій".

Одними из главных побед Майдана, харьковские активисты называют сохранение мира в родном городе и получение Украиной безвизового режима со странами ЕС. Но подчеркивают, борьба за идеалы, которые они отстаивали во время Революции Достоинства, продолжается – не только на фронте, где за независимость и единства страны до сих пор гибнут украинские военные, но и в тылу.

Юрий Ткаченко, волонтер:

Война идет еще здесь. В мирных городах. За души людей, которых призывают коллаборанты разные, сепаратисты, их очень много.

Николай Котляр, отец героя Небесной Сотни Евгения Котляра:

Подельники Януковича уже обнаглели, повылазили и ставят в открытую палки в колеса. Такое впечатление что все ждут реванша. А реванша мы не должны допустить хотя бы во имя того... Тех ребят, которые погибли на Майдане, погибли на Донбассе.

Еще раз, говорят активисты харьковского Евромайдана, они соберутся 21 ноября в День Достоинства и Свободы – в этот день в Харькове состоится премьера фильма «Ловец душ», в котором, по словам авторов киноленты, рассказывается о пути к свободе человека, который длительное время был частью тоталитарного общества.