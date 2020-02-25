Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

25 февраля 2020 г. 11:22
Источник: УНИАН
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От коронавируса в Японии скончался четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама. Об этом сообщает The Japan Times.

Мужчина был госпитализирован после того, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса. Он скончался в японской больнице.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, были подтверждены 634 случая заражения COVID-19.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом.

С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.

Департамент консульской службы МИД отметил, что почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

 

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