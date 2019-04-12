"Четыре барьера" и полоса препятствий. Как будущие спасатели соревнования устроили

Это Настя Онацкая. Она за 7 минут - в полном снаряжении, которое весит более 20 килограмм, в аппарате защиты органов дыхания - вместе с другими девушками развернула пожарные рукава, спасла пострадавшего из задымленного помещения на втором этаже, преодолела полосу «четыре барьера и сбила водой препятствие. Женскую команду на соревнования выпустили впервые, девушки говорят, что готовились целый год:

Анастасия Онацкая, курсант 5 курса факультета оперативно-спасательных сил

Данная система довольно таки тяжелая, более 20 килограммов, даже и более, но мы, как и мальчики, хотим быть наравне, мы учимся на специальности гражданской защиты Украины – мы спасатели, поэтому мы хотим быть похожими и приближаться к нашим мужчинам, чтобы работать, как и они

Следующее звено газодымозащитников - мужское. Для Дениса Лобацкого это последние соревнования в качестве курсанта, через месяц он заканчивает университет и поедет в родной город Запорожье - тушить реальные, а не учебные пожары. Он признается, что в этом году обучение интереснее, полоса препятствий сложная, поэтому главное - это выбрать тактику, какую - секрет:

Денис Лобацкий, курсант четвертого курса

Не хвилюватись, як я зараз. Робити все чітко, спокійно, тут спішка не потрібна, все чітко має бути. Коли щось робиш на навчаннях, воно допомагає в практиці, тому що все, що зроблено до автоматизму, допомагає на практиці

Ребята бегают быстрее девушек, но всего секунд на 40, признаются судьи. Вообще, соревнования газодымозащитников - это основной экзамен, который составляют курсанты в конце каждого курса. Они должны продемонстрировать, как пользоваться аппаратом для защиты дыхания, как надеть защитный костюм и главное, какими будут их действия во время спасательной операции, когда каждая минуты - это чья-то жизнь:

Антон Чернуха, доцент кафедры пожарно-спасательной подготовки

Є такий норматив, що пожежні автомобілі повинні виїхати з пожежного депо за 45 секунд, одяг повинні одягнути за 20 секунд, інші 25 секунд - це прокинутися, якщо виклик в ночі, відкрити ворота, завести машини, та виїхати на фасад частини. Після прибуття до місця пожежі вони повинні в апаратах зайти в задимлене приміщення, таким чином і організовані наші змагання

В этом году в соревнованиях принимают участие более семидесяти курсантов, по четыре - в каждом звене. Судья соревнований говорит: десять лет они придумывают для них полосу препятствий, чтобы повысить силу воли и возможность работать в задымленной обстановке:

Павел Ковалев, начальник кафедры пожарной и спасательной подготовки

Кожна людина реагує на задимлення, на підвищення температури, підвищується частота пульсу, людина хвилюється, тому ці заняття - щоб максимально підготувати людину до реальних умов

Победителей соревнований ждут кубки и грамоты, но самое главное, чего ожидают курсанты - краткосрочные отпуска сроком на пять суток.