Четыре параметра, на которых стоит сделать акцент при выборе микроволновки ®

Микроволновая печь позволяет каждый день экономить время при разогреве и даже приготовлении еды. Всего за 1-2 минуты в микроволновке можно равномерно прогреть целую тарелку супа или приготовить яичницу, на что уйдет не больше одной минуты.

Но разогрев – не единственная возможность современной микроволновки. Специалисты магазина AEG-partner подготовили для нас небольшой чек-лист, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе печи. Давайте разбираться.

Тип установки

Дизайну кухни сегодня уделяют огромное внимание. Каждая хозяйка старается сделать так, чтобы комната была обставлена не только рационально и комфортно, но и красиво. Поэтому производители кухонной техники придумывают различные варианты встраиваемого оборудования, которое идеально вписывается в любой дизайн.

Рассмотрим, для примера, встраиваемые микроволновые печи из ассортимента фирменного магазина AEG – https://aeg-partner.com.ua/aeg/cat/prigotovlenie/mikrovolnovyie-pechi. Конструкция такой печи позволяет установить ее:

под варочной поверхностью;

рядом с духовым шкафом;

в вертикальном шкафу на уровне груди;

в отдельном пенале рядом с другой техникой аналогичного дизайна.

Современная система вентиляции в таких микроволновках, создает необходимую для полноценной работы циркуляцию воздуха. Поэтому даже установка без технических зазоров на фасаде позволяет пользоваться техникой и не бояться за ее безопасность.

По внешнему виду встраиваемые модели заметно превосходят классические отдельностоящие микроволновки. И если дизайн имеет для вас решающее значение, альтернативы у такого варианта просто нет.

Управление

Удобство работы с микроволновкой, в первую очередь, связано с простотой управления доступным функционалом печи. По особенностям управления вся техника на рынке разделяется на три класса:

С механическими рычагами. Такой вариант используется в бюджетных моделях и отличается высокой надежностью. Однако функций программирования работы печи у механики очень мало. С электронными кнопками. Более современный формат, в котором присутствует дисплей. С помощью кнопок можно задать сложные алгоритмы работы печи или выставить нужный режим работы. Однако выступающие кнопки могут изнашиваться и загрязняться, что приводит к поломкам и сбоям в работе. С сенсорной панелью. Эксперты AEG-PARTNER заявляют, что техника с сенсорным управлением работает стабильно и безотказно в любой ситуации. Плоская панель легко чистится, поэтому пользоваться такой микроволновкой можно прямо в процессе готовки грязными руками.

Внутреннее покрытие

Внимательно стоит оценивать не только внешность, но и внутренние особенности микроволновки. Очень важно выбирать модели с таким внутренним покрытием, за которым будет легко ухаживать, и со временем оно не начнет расслаиваться. Эксперты магазина AEG-partner рекомендуют обратить внимание модели с защитой внутри из:

нержавеющей стали – устойчивое и долговечное покрытие, но ухаживать за ним очень сложно;

– устойчивое и долговечное покрытие, но ухаживать за ним очень сложно; эмали – доступный по цене вариант с отличными эксплуатационными характеристиками, но эмаль боится сколов, ударов и царапин, после чего она начинает трескаться, и крошиться;

– доступный по цене вариант с отличными эксплуатационными характеристиками, но эмаль боится сколов, ударов и царапин, после чего она начинает трескаться, и крошиться; керамики – самый технологичный вариант, стойкий к механическим повреждениям и простой в уходе.

Отнеситесь очень внимательно к выбору внутреннего покрытия. Поверьте, микроволновка очень быстро будет пачкаться внутри, особенно если вы не будете пользоваться специальной посудой с крышкой. И легкий уход поможет сэкономить очень много времени на чистке.

Дополнительный функционал

Если вы хотите поручить микроволновке выполнение и некоторых других задач, сегодня можно подобрать оптимальную по компоновке технику, в которой будет:

функция приготовления на пару;

верхний гриль;

система конвекции для равномерного распределения тепла;

программа проветривания камеры.

Все эти дополнительные возможности позволят использовать микроволновку в качестве духового шкафа, и готовить в ней полноценную выпечку или запекать мясо. Но помните, равнозначной замены такая комбинированная техника все же не даст. Лучше использовать ее по прямому назначению, и тогда микроволновка будет приносить только пользу и экономить ваше время. Удачного использования!