Четыре параметра, на которых стоит сделать акцент при выборе микроволновки ®

Микроволновая печь позволяет каждый день экономить время при разогреве и даже приготовлении еды. Всего за 1-2 минуты в микроволновке можно равномерно прогреть целую тарелку супа или приготовить яичницу, на что уйдет не больше одной минуты.
Но разогрев – не единственная возможность современной микроволновки. Специалисты магазина AEG-partner подготовили для нас небольшой чек-лист, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе печи. Давайте разбираться.
Дизайну кухни сегодня уделяют огромное внимание. Каждая хозяйка старается сделать так, чтобы комната была обставлена не только рационально и комфортно, но и красиво. Поэтому производители кухонной техники придумывают различные варианты встраиваемого оборудования, которое идеально вписывается в любой дизайн.
Рассмотрим, для примера, встраиваемые микроволновые печи из ассортимента фирменного магазина AEG – https://aeg-partner.com.ua/aeg/cat/prigotovlenie/mikrovolnovyie-pechi. Конструкция такой печи позволяет установить ее:
Современная система вентиляции в таких микроволновках, создает необходимую для полноценной работы циркуляцию воздуха. Поэтому даже установка без технических зазоров на фасаде позволяет пользоваться техникой и не бояться за ее безопасность.
По внешнему виду встраиваемые модели заметно превосходят классические отдельностоящие микроволновки. И если дизайн имеет для вас решающее значение, альтернативы у такого варианта просто нет.
Удобство работы с микроволновкой, в первую очередь, связано с простотой управления доступным функционалом печи. По особенностям управления вся техника на рынке разделяется на три класса:
Внимательно стоит оценивать не только внешность, но и внутренние особенности микроволновки. Очень важно выбирать модели с таким внутренним покрытием, за которым будет легко ухаживать, и со временем оно не начнет расслаиваться. Эксперты магазина AEG-partner рекомендуют обратить внимание модели с защитой внутри из:
Отнеситесь очень внимательно к выбору внутреннего покрытия. Поверьте, микроволновка очень быстро будет пачкаться внутри, особенно если вы не будете пользоваться специальной посудой с крышкой. И легкий уход поможет сэкономить очень много времени на чистке.
Если вы хотите поручить микроволновке выполнение и некоторых других задач, сегодня можно подобрать оптимальную по компоновке технику, в которой будет:
Все эти дополнительные возможности позволят использовать микроволновку в качестве духового шкафа, и готовить в ней полноценную выпечку или запекать мясо. Но помните, равнозначной замены такая комбинированная техника все же не даст. Лучше использовать ее по прямому назначению, и тогда микроволновка будет приносить только пользу и экономить ваше время. Удачного использования!