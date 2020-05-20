Четыре ПЦР-теста не смогли определить, был ли COVID-19 у пациента Харьковского онкоцентра

В Харьковском онкоцентре закрыли один из корпусов и провели ПЦР-тесты десяткам медиков. Все потому, что четыре теста подряд так и не смогли определить, был ли COVID-19 у одного из умерших пациентов. У мужчины было онкозаболевания и симптомы пневмонии, рассказал Денис Скорый, директор онкоцентра. Тогда пациенту сделали первый тест. Через восемь дней он умер, это произошло накануне.

ДЕНИС СКОРЫЙ? директор Харьковского областного онкоцентра:

Что касается окончательного диагноза и это принципиально важный момент, то сегодня была аутопсия и во время аутопсии у пациента даже не было пневмонии. То есть причиной летального исхода являются целый ряд осложнений, которые наложились друг на друга.

По словам Дениса Скорого, в онкоцентре не стали ждать результатов тестов. Пациент, который умер, около месяца лежал в хирургическом корпусе. Его продезинфицировали и закрыли. За время лечения мужчина контактировал с десятками медиков. Сейчас часть из них - на самоизоляции.

ДЕНИС СКОРЫЙ, директор Харьковского областного онкоцентра:

Весь медицинский персонал обследуется. Это достаточно длительный период, потому что требует многократного тестирования. И есть ряд персонала, который находится на самоизоляции. Все медицинские работники чувствуют себя удовлетворительно. Они не имеют повышения температуры, признаков катаральной инфекции и так далее. Поэтому в этом отношении ситуация благоприятная.

В Харьковском областном онкоцентре сейчас около трехсот пациентов. Это те, которые не могут лечиться вне стационара. В онкоцентре уверены, что максимально обезопасили их на случай, если COVID-19 впоследствии таки подтвердится. И подчеркивают, даже в условиях карантина нельзя медлить с обращением к врачу. Потому на поздних стадиях болезнь лечить труднее, а иногда - спасти жизнь невозможно.