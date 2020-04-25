Четыре района Харькова частично без воды: список адресов

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Героев Сталинграда, 1, 1/8, 5, 5/1, 7, 7/1, 21а-в, 23, 25, 25к.1, пр. Гагарина, 175-а,179, 179-а,173, пер. Зерновой, 1-а, ул. Зерновая, 53-к,53-ж, ул. Киргизская, 6-б до 20:00 25.04.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Проспектная (ч/с), ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с) до 20:00 25.04.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 4/2 (п. №1) до 20:00 25.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (стояк) до 20:00 25.04.20 г.