Четыре района Харькова на два дня оставят без воды

В некоторых домах Харькова до 12 марта, временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По сведениям коммунальщиков, отключения связаны с ремонтными работами на водопроводных сетях.

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Тюринская, 3-а (п. №2); пр. Юбилейный, 70 (п. №2, стояк); ул. Героев Труда, 47 (п. №1, стояк); ул. Владислава Зубенко, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 10 марта; ул. Валентиновская, 35/81 (п. №3, стояк) до 20:00 12 марта.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк); пр. Любви Малой, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.

Холодногорский район: ул. Беркоса, 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12 марта.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 марта.