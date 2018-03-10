Четыре района Харькова на два дня оставят без воды

10 марта 2018 г. 11:46
851 просмотр

В некоторых домах Харькова до 12 марта, временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По сведениям коммунальщиков, отключения связаны с ремонтными работами на водопроводных сетях.

По  состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Тюринская, 3-а (п. №2); пр. Юбилейный, 70 (п. №2, стояк); ул. Героев Труда, 47 (п. №1, стояк); ул. Владислава Зубенко, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 10 марта; ул. Валентиновская, 35/81 (п. №3, стояк) до 20:00 12 марта.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк); пр. Любви Малой, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.

Холодногорский район: ул. Беркоса, 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12 марта.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 марта.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.