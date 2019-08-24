Четыре трамвая на выходных временно сменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до ул. Героев Труда, будет запрещено с 8:30 до 18:00 по выходным дням с 25 августа по 29 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

На этот период трамваи будут курсировать так:

№16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);

№16А - не ходит;

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь»).

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.