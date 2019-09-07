Четырех несовершеннолетних братьев, сбежавших из харьковской больницы, нашли

Полицейские разыскали четырех братьев, сбежавших накануне из харьковской больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ребята в возрасте 6, 9, 13 и 15 лет 6 сентября около 13:00 сбежали из больницы, где временно находились после лишения их родителей родительских прав.

В тот же день правоохранители разыскали беглецов.

Братьев нашли по месту их жительства и вернули в больницу.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

Полицейские провели с детьми профилактическую беседу.