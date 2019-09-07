 

Четырех несовершеннолетних братьев, сбежавших из харьковской больницы, нашли

07 сентября 2019 г. 13:13
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Полицейские разыскали четырех братьев, сбежавших накануне из харьковской больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ребята в возрасте 6, 9, 13 и 15 лет 6 сентября около 13:00 сбежали из больницы, где временно находились после лишения их родителей родительских прав.  

В тот же день правоохранители разыскали беглецов. 

Братьев нашли по месту их жительства и вернули в больницу. 

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

Полицейские провели с детьми профилактическую беседу.

 

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