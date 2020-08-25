Чиновника ХОГА, подозреваемого в получении более 1,3 миллиона взятки, уволили по соглашению сторон (документ)

25 августа 2020 г. 11:15
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Директора Департамента капитального строительства ХОГА, задержанного в начале августа по подозрению в получении взятки в сумме более 1,3 миллиона гривен, уволили.

Соответствующее распоряжение от 21 августа, подписанное главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером, опубликовано на сайте облгосадминистрации.

Как указывается в документе, чиновник ХОГА увольняется "по соглашению сторон" с выплатой денежной компенсации за два дня неиспользованного ежегодного отпуска.

В распоряжении главы ХОГА №186-к, также опубликованном на сайте облгосадминистрации, сообщается, что с 25 августа исполнять обязанности директора департамента временно будет его заместитель - Андрей Кудряшов.

Напомним, директора Департамента капстроительства задержали в ночь на 4 августа. По данным следствия, чиновник, который успел поработать на новой должности всего несколько дней,  якобы обещал решить вопрос о подключении к сетям "Харьковоблэнерго".

Во время обысков в Департаменте капитального строительства и АО "Харьковоблэнерго", которые  длились девять часов и закончились глубокой ночью, детективы НАБУ изъяли 1,32 миллиона гривен.

6 августа сследственный судья ВАКС определил чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения 630 600 гривен залога, который и был внесен позже.

 

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