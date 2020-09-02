Чиновник требовал взятку с иностранца за оформление гражданства

02 сентября 2020 г. 10:56
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении служащего по факту вымогательства и получения взятки за обещание помочь иностранцу ускорено получить гражданство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что главный специалист одного из отделов Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГТС Украины в Харьковской области требовал $2500 от гражданина Ливана за помощь в беспрепятственном и ускоренном получении им украинского гражданства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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