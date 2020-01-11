Чиновника горсовета подозревают в махинациях с нежилой недвижимостью

Начальника одного из управлений Департамента регистрации и цифрового развития Харьковского городского совета подозревают в совершении служебного подлога и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чиновнику горсовета, который подделал документы и незаконно прекратил право собственности трех человек на нежилое здание, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По информации руководителя местной прокуратуры № 2 Эдуарда Новикова, чиновник на основании письма юридического департамента Харьковского городского совета прекратил частичное право собственности трех собственников нежилого здания, общая площадь которого составляет более 217 м².

Сумма материального ущерба, причиненного одному из владельцев этого здания, составляет более 500 тысяч гривен.

Затем чиновник выдал заведомо неправдивые официальные документы, а именно: три выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности Харьковском городском совете.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.