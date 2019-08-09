 

Чиновника Госгеокадастра задержали на взятке в 20 тысяч гривен

09 августа 2019 г. 16:00
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Харьковские правоохранители разоблачили чиновника Госгеокадастра на получении взятки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, чиновник требовал 20 000 гривен от директора фермерского хозяйства за невмешательство в хозяйственную деятельность. 

На основании собранных материалов правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задокументировали факт вымогательства ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах Госгеокадастра неправомерной выгоды - 20000 гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность фермера.

Служащего на парковке у супермаркета задержали сегодня, 9 августа, при получении от директора фермерского хозяйства 20000 гривен взятки. С места происшествия были изъяты средства и личные вещи чиновника.

Госслужащий задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

 

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