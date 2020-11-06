Чиновника Харьковского горсовета будут судить за халатность при ремонте моста на проспекте Льва Ландау

В Харькове будут судить чиновника Харьковского горсовета, который принял некачественные опоры при ремонте моста на проспекте Льва Ландау.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в суд направлено обвинительное заключение в отношении фигуранта по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствием установлено, что во время проведения технического надзора за ремонтом моста по проспекту Льва Ландау в Харькове у одного из руководителей управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета возникло подозрение относительно качества установленных опор.

Однако чиновник не остановил работы и не поставил вопрос о проведении лабораторных и экспертных оценок относительно соответствия качеству примененных в ремонтных работах опор.

Чиновник не провел надлежащую проверку и подписал официальные документы - акты приемки выполненных строительных работ, содержащих сведения об опорах, которые не соответствовали проектной документации в части требований по оцинковке и государственным стандартам.

В результате действий обвиняемого стоимость выполненных работ была завышена, и государству был нанесен материальный ущерб в сумме около 6,5 миллионов гривен.

На указанную сумму прокурором заявлен гражданский иск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.