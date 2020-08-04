Чиновника ХОГА задержали по подозрению в получении более 1,3 млн гривен взятки

Чиновника облгосадминистрации задержали по подозрению в получении взятки. Накануне вечером, рассказывает детектив НАБУ Николай Карась, на горячем был разоблачен директор одного из департаментов ХОГА. Нажиться мужчина хотел аж на 1 миллион 320 тысяч гривен.

Николай Карась, детектив НАБУ

За вказану суму посадовець обіцяв допомогти у вирішенні питання щодо приєднання до електроустановок АТ "Харківобленерго” приватного підприємця. Відповідно, були проведені необхідні слідчі дії, а саме - обшуки.

Обыски проводились как в помещении Департамента капитального строительства облгосадминистрации, так и помещении «Харьковоблэнерго», где задержаный директор Департамента работал еще до своего назначения в ХОГА, рассказывает Николай Карась. После облэнерго в апреле мужчина возглавил в ХОГА управление топливно-энергетического комплекса, а после пошел на повышение - директором департамента он стал чуть более недели назад.

Его задержание подтвердили в облгосадминистрации и заверили, что готовы даже способствовать следственным действиям в рамках своих полномочий.

Пока же в НАБУ проверяют, кто из сотрудников «Харьковоблэнерго» еще мог быть причастен к сделке.

Николай Карась, детектив НАБУ

На даний час встановлюються дані обставини в зв'язку з тим, що фактично обшуки ми завершили, вийшли з приміщення близько 3-ї ночі, і людський фактор, тобто дуже багато деталей, дуже багато речей та інформації, які необхідно дослідити і надати їм відповідну правову оцінку, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення, які можуть лягти в підозру відповідній особі. Кримінальне провадження було зареєстроване 17 липня 2020 року на підставі заяви відповідної особи.

Сейчас задержанному директору Департамента детективы НАБУ и прокуроры САП готовят подозрение.

Николай Карась, детектив НАБУ

До того моменту, як особі повідомлялося про затримання, у нас є 24 години для того, щоб вручити особі повідомлення про підозру, не пізніше.

Квалификация преступления - пока тайна следствия, потому что еще дополнительно устанавливаются обстоятельства уголовного преступления. Все детали детективы НАБУ обещали предоставить позже.

