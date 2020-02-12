Чиновника из горсовета будут судить за махинации с недвижимостью

Начальник управления Департамента регистрации и цифровой развития Харьковского горсовета обвиняется в подлоге. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, чиновник, злоупотребляя служебным положением, на основании письма юридического департамента городского совета прекратил частичное право собственности на нежилое здание, общая площадь которого составляет более 217 кв. м. Сумма причиненного собственнику вреда составляет более 500 тыс. грн.

Осознавая неправомерность решения о прекращении права собственности, чиновник выдал заведомо неправдивые официальные документы, а именно выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности городском совете.

В суд направлен обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, служебный подлог).