Чиновники намерены закрыть рынок «Барабашово». Забота о здоровье харьковчан или продолжение войны в концерном АВЭК?

В то время как на продуктовых рынках города ситуация с дезинфекцией оставляет желать лучшего. Чиновники уже дважды проверили продовольственный рынок «Барабашово» где кстати к тому же сами отключили от водоснабжения отдельные торговые площадки. И в то время, как к мероприятиям по дезинфекции и предупреждению распространения вирусных инфекций существенно нареканий не было, а вопросы были только к отсутствию масок и определенных журналов учета - чиновники все же решили приостановить работу ТЦ.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. городского головы по вопросам здравоохранения и соц. защиты населения

Я прошу отбросить все не нужные домыслы по этому поводу. Мы имеем самый крупный в Украине торговый рынок. Мы на сегодняшний день должны приостановить его работу для того, чтобы ликвидировать очень рискованную площадку с большим скоплением людей.

Предпринимателей «Барабашово» такое решение возмущает, говорят уверены дело не только в карантине, потому как закрывают почему-то только их рынок.

Руслан Гусейнов, предприниматель

Нас реально просто загоняют такими вот вещами, отключением выключением, угрозами, наездами, нападениями, а сейчас этот коронавирус реально как козырь попался в руки городским властям, и они сразу же прибегли.

Ирина Денисова, предпринимательница

Мы не остановимся, мы будем добиваться справедливости мы будем кричать и говорить везде на каждом углу — это рейдерский захват единственного неподконтрольного ему рынка города. Мы этого не допустим, предприниматель будет себя защищать в рамках закона.

Юрий Жевжик, председатель совета предпринимателей

Нашему предпринимателю ничего не предложили, никаких льгот, никаких компенсаций, никаких компенсаций за коммунальные платежи. Он останется без денег на всё время карантина.

Юристы концерна уверяют, будут добиваться законного разрешения данной ситуации.

Алексей Стовба, советник по правовым вопросам директора ЗАО «Концерн АВЭК и Ко»