Чиновники обещают отремонтировать 13 км дороги "Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка"

О плачевном состоянии дороги Р-78 "Харків - Змиев - Балаклея - Гороховатка" вся Украина заговорила в марте текущего года. Тогда местные жители начали флешмоб: замеряли огромные ямы "Киевским тортом", а потом выкладывали фото в социальной сети, чтобы таким образом привлечь внимание чиновников к проблеме. Некоторые участки активисты даже назвали "дорогой смерти" из-за плохого состояния покрытия. После многочисленных жалоб от харьковчан чиновники выделили средства на текущий ремонт. Положительные изменения, отметили активисты, наконец появились, но местные жители просят тщательно контролировать качество работ, которые проводятся, а также следить за прозрачным использованием средств.

Дмитрий Булах, депутат облсовета:

Они просят о независимом, независимой экспертизе асфальтоукладки после того, как дорога будет сделана. Необходимо также доделать обочины, чтобы дорога, которая сейчас уже сделана, эти части дороги не были быстро разрушены, как это обычно бывает. и критические просьбы, к сожалению, сейчас приостановлен ремонт этой дороги, потому что из бюджета не поступили средства на счета подрядчика и взята пауза и хотелось бы, чтобы поскорее казначейство или профильные департаменты перечислили эти деньги.

В Службе автомобильных дорого в ответ подчеркивают, что работы ведутся по графику, кроме того качество, уверяют, контролируется сразу несколькими службами. В ХОГА, в свою очередь, отмечают, что обратились в Кабмин, чтобы в 2019-м правительство выделил существенную сумму на капитальный ремонт дороги в направлении Гороховатки.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог. в Хар.обл.:

За цей рік ми зробимо 13 кілометрів вщент зруйнованих ділянок, розпочали, ви всі бачили, Безлюдівка, Васищево, і йдемо далі, завершимо в Чистоводівці на дамбі. Там 1,2 кілометри буде нового покриття, тому проектну документацію ми робимо, не зупиняємось і ця дорого буде приведена в порядок за 3 роки, десь так.

В то же время депутаты и активисты говорят, что и текущего ремонта, и масштабной реконструкции требуют множество дорог области. Среди них - отрезки Старый Салтов-Приколотное и Старый Салтов-Мартовая, а также дороги Харьков-Ахтырка, Харьков-Красноград-Перещепино, Мерефа-Лозовая-Павлоград и Харьков-Липцы.