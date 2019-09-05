Чиновники опасаются, что ХарьковПрайд - слишком дорогое и опасное мероприятие для города

Хто за ? Хто проти? Одностайно. Дуже дякую членам узгоджувальної комісії

Вот так члены согласительного совета исполкома решают подать в суд на объединение "Сфера" с требованием отменить проведение "ХарьковПрайд" 15 сентября. Ведь массовое мероприятие требует серьезных затрат от коммунальных предприятий, жалуется Сергей Дульфан - директор Департамента инфраструктуры горсовета.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

Я считаю, что по проезжей части вообще никакой ходьбы быть не может. Дело в том, что это связано с дополнительными затратами коммунальных предприятий по неработе подвижного состава, по отключению контактной сети. Ну и работа полиции - запросят как всегда огражтехнические средства на ограничение дорожного движения, нужно будет вывозить ограждения - я не понимаю, почему город должен за этим следить

У правоохранителей к организаторам тоже есть претензии: придется выводить множество полицейских в центр, чтобы обеспечить правопорядок, а это тоже требует денег, объясняет Сергей Бирбасов, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области

Сергей Бирбасов, начальник управления превентивной деятельности

Національній поліції доведеться стерегти порядок на всій території міста Харкова, це зрозуміло, і доведеться витратити дуже багато ресурсів, ви це розумієте. В теперішній час це дуже важко. Тому що переміщення особового складу і оплата в вихідний день теж лягає на Національну поліцію.

Опасаются чиновники и столкновений, вспоминают столкновения во время Киевского и Одесского прайда, ведь одновременно с "ХарьковПрайд" в центре пройдут еще, по меньшей мере, 4 массовых мероприятия - на их организаторов тоже подают в суд.

Анна Шарыгина, организатор прайда, единственная, кто готов изменить маршрут шествия, но требует защитить конституционное право на мирные собрания.

Анна Шарыгина, организатор прайда

Сталося як сталося, я вже раніше говорила, ми з коліжанками і колегами говорили, що ми готові відстоювати своє право в суді, як і всі учасники і учасниці процесу. Мені дуже шкода, що міська рада поставилася до питання прав людини формально і зробила таке обговорення - воно трохи схоже, наче на партійне зібрання. Я думала, що міська рада виступить більше як модератор певних позицій, які між собою не погоджуються.

В тот же день возле палатки "Все для победы" стартует акция "Свобода - наше дело". Ее организаторы - сторонники традиционных семейных ценностей, - объясняют, что тоже выходят в поддержку свобод человека, однако не хотят ограничиваться только правами ЛГБТ-сообщества. Отменять мероприятие - отказываются.

Семен Соха, организатор акции "Свобода наше дело"

Ми відмовилися перенести акцію, тому що ми не розуміємо, чому ми маємо це робити. Наша акція називається "Свобода наша справа" - і в мене питання, чия свобода ширше за мою свободу, чи за людей, які туди запрошені - я не розумію. Спочатку було зазначено, що Марш рівності буде відбуватися чи 21 чи 22 вересня, а потім вони перенесли. Тобто ми планували проводити 15 числа, а вони взяли і перенесли. І в мене питання, чому вони це перенесли

Зато в ООН уже выразили удивление и разочарование касательно намерений харьковской городской власти обратиться в суд с целью ограничения проведения ХарьковПрайда и призвали не нарушать право граждан на мирные собрания.