Чиновников Харьковского горсовета подозревают в организации конвертационного центра, - ХАЦ

Харьковские правоохранители расследуют уголовное производство по созданию незаконного конвертационного центра с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета.

Об этом говорится в постановлении Червонозаводского районного суда Харькова от 25 июня 2018 года, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Согласно информации ГВ БКОП УСБУ в Харьковской области, организатором преступной группы является руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работе и гражданской обороне горсовета (сейчас это Валентин Топчий) и директор коммунального специализированного предприятия «Харьковгорлифт» (Алексей Топчий), которые, используя служебное положение, координируют деятельность «конвертационного центра» с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета, сообщили в ХАЦ.

В постановлении указано, что чиновники вступили в сговор с женщиной, которая приобрела ООО «Агентство Комплексной безопасности« Галеон »» и ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма", а также создала ряд других фиктивных предприятий.

По информации ХАЦ, основателем этих охранных фирм является Татьяна Топчий, а директором - Ольга Топчий. Следователи заявляют, что ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма» используется для вывода средств Харьковского городского бюджета в теневой оборот.

В частности, КП «Муниципальная охрана» из харьковского городского бюджета было выделено 10 миллионов гривен.

При этом между охранной фирмой и КП заключен договор на маркетинговые исследования и правовую помощь на общую сумму 10 миллионов гривен, отметили в антикоррупционном центре.

Согласно полученным данным, указанные услуги выполнялись в 2017 году ООО «Аутсорсинг», через которое осуществлено присвоение и вывод средств коммунального предприятия в теневой оборот в размере 10 миллионов гривен.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, сейчас ООО «Аутсорсинг» изменило название на «Парадайз Тревел Групп» и деятельность по охране и туристические услуги.

Из постановления стало известно о проведении ряда обысков. Следствие по делу продолжается.