Чиновников Харьковского горсовета подозревают в организации конвертационного центра, - ХАЦ

16 июля 2018 г. 17:33
1 просмотр

Харьковские правоохранители расследуют уголовное производство по созданию незаконного конвертационного центра с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета.

Об этом говорится в постановлении Червонозаводского районного суда Харькова от 25 июня 2018 года, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Согласно информации ГВ БКОП УСБУ в Харьковской области, организатором преступной группы является руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работе и гражданской обороне горсовета (сейчас это Валентин Топчий) и директор коммунального специализированного предприятия «Харьковгорлифт» (Алексей Топчий), которые, используя служебное положение, координируют деятельность «конвертационного центра» с целью присвоения средств Харьковского городского бюджета, сообщили в ХАЦ.

В постановлении указано, что чиновники вступили в сговор с женщиной, которая приобрела ООО «Агентство Комплексной безопасности« Галеон »» и ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма", а также создала ряд других фиктивных предприятий.

По информации ХАЦ, основателем этих охранных фирм является Татьяна Топчий, а директором - Ольга Топчий. Следователи заявляют, что ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма» используется для вывода средств Харьковского городского бюджета в теневой оборот.

В частности, КП «Муниципальная охрана» из харьковского городского бюджета было выделено 10 миллионов гривен.

При этом  между охранной фирмой и КП заключен договор на маркетинговые исследования и правовую помощь на общую сумму 10 миллионов гривен, отметили в антикоррупционном центре.

Согласно полученным данным, указанные услуги выполнялись в 2017 году ООО «Аутсорсинг», через которое осуществлено присвоение и вывод средств коммунального предприятия в теневой оборот в размере 10 миллионов гривен.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, сейчас ООО «Аутсорсинг» изменило название на «Парадайз Тревел Групп» и деятельность по охране и туристические услуги.

Из постановления стало известно о проведении ряда обысков. Следствие по делу продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.