Чиновнику Фонда госимущества, задержанному на взятке в 30 тысяч долларов, избрали меру пресечения

Задержанному чиновнику Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, правоохранители задержали чиновника Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях, который, по оперативным данным спецслужбы, требовал деньги с директора подчиненного госпредприятия.

Во время обысков у чиновника изъяли более 500 000 долларов.

По данным следствия, руководитель одного из отделов госучреждения в 30000 долларов оценил предоставлении разрешения на законные земельные паи госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками.

«Бонусом» за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности», - отметили в СБУ.

Чиновника задержали на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки.

Как сообщалось, во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия.

Сейчас правоохранители устанавливают другие факты коррупционной деятельности злоумышленника и всех должностных лиц, причастных к противоправной сделке.