Чиновнику ХОГА, задержанному на получении 1,3 миллиона гривен взятки, объявили о подозрении

06 августа 2020 г. 17:15
103 просмотра

Директору одного из департаментов Харьковской ОГА, которого уличили в получении 1320000 гривен, сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 в., Ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщалось, чиновника ХОГА задержали на рабочем месте вечером 3 июля.

Следствие установило, что чиновник в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, поэтому обещал «помочь» предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок к электрическим сетям.

В дальнейшем, эти средства якобы должны были передаться руководству "Харьковоблэнерго".

Стоимость своей «услуги» чиновник «оценил» в 2200 гривен за каждые из 600 кВт. Сразу после получения 1,3 млн грн он был задержан правоохранителями.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53