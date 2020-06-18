Численность работников Харьковской облгосадминистрации сократят на 20%

Алексей Кучер дал старт реорганизации ХОГА, ряд подразделений будет ликвидировано. Соответствующие распоряжения «О внесении изменений в структуру Харьковской областной государственной администрации» и «О структуре аппарата облгосадминистрации» он подписал 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Согласно распоряжениям, которые я сегодня подписал, завершится сокращение численности работников ОГА – в целом она сократится на 20% (это около 190 должностей). Также прекращается деятельность 6 юридических лиц. Рабочие процессы будут оптимизированы, в том числе ликвидируем дублирование функций в структурных подразделениях», - сообщил Алексей Кучер.

По его информации, в структуре ОГА также образуется независимое подразделение для распределения средств между структурными подразделениями и РГА.

«Это позволит избежать значительного дисбаланса в размерах заработных плат обычных работников. Убирается ситуация, когда в одном структурном подразделении работники получают заработную плату в 20 тысяч гривень, а в другом - не более 7 тысяч гривень», - пояснил председатель ХОГА.

Кроме того, создаются Департамент цифровой трансформации региона, который обеспечит реализацию современной политики в сфере диджитализации, и Управление внутреннего аудита и правовой проверки, которое будет контролировать деятельность ОГА и РГА, подконтрольных и подотчетных учреждений и организаций в плоскости финансовой дисциплины, расходование бюджетных средств и соблюдение требований законодательства.

«Сейчас готовятся изменения в регламент ОГА. Планируем ввести полноценный и реальный электронный документооборот, минимизировать бюрократические механизмы», - добавил Алексей Кучер.

Он также отметил, что за последнее время из Харьковской ОГА были уволены около 15 госслужащих, которые занимали высокие руководящие должности. На большинство должностей уже назначены новые руководители.