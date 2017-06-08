Число больных холерой в Йемене выросло до 100 тыс. - ВОЗ

08 июня 2017 г. 22:04
Источник: Новое Время
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В Йемене количество больных холерой перевалило за 100 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"На сегодняшний день в 19 регионах страны зарегистрировано 101 820 вероятных случаев заболевания холерой и 789 смертей", - сказал агентству Reuters представитель ВОЗ Тарик Джасаревич.

По его словам, ежедневное число новых заболеваний сократилось с 3 651 на прошлой неделе до 3 432 на этой неделе.

ВОЗ предупредила, что количество заразившихся холерой может достигнуть 300 тыс. В организации подчеркнули, что Йемен находится на грани эпидемии холеры в беспрецедентном масштабе.

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