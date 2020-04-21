Число заболевших COVID-19 перевалило за 6 тысяч человек. Как харьковчане выживают на карантине

В Украине уже 6125 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В то же время в Харьковской области за последние сутки заболел лишь один человек и прибавилось 16 новых подозрений, их сейчас обрабатывает лаборатория.

В статистике накануне ХОГА сообщила еще об одной смерти от коронавируса - 70-летняя жительница села Высокополье, которая контактировала с умершим от COVID-19.

Всего в городе и области подтверждено - 77 случаев COVID-19, из них 2 человека умерли, но уже три выздоровели. В то же время специалисты ждут вспышки коронавируса через несколько дней, когда начнут проявляться первые признаки заболевания в горожан, которыепосещали храмы на Пасху, пренебрегая просьбой не скапливаться и обязательно надевать маску.

Но и без праздников и церквей, говорит Галина, не удается избегать тесного контакта харьковчан в транспорте – тем, у кого осталась работа, надо к ней добраться при любых обстоятельствах, поэтому автобусы, как, к примеру, 119 маршрут, забиваются под завязку...

Галина

Це єдиний, напевно, в місті Харкові маршрут, який з початку карантину, встановлення карантину збільшив ціну на одну гривню. Було - 9, стало - 10. Набирає повністю під зав’язку, люди носами втикаються в двері, от і ліквідував пільги для всіх інших пасажирів. Це єдиний такий маршрут, зверталися вже до Департаменту інфраструктури харківської міської ради, нууу.

Людмила

Изменилось то, что в дороге много времени теряю, и в общем, дороже обходится. Кроме того, ну, хочу сказать, что работы меньше стало и доход меньше. Но пока не голодаем.

Проблема со средствами едва не основная. Алексей говорит, хоть и работает, однако на существенно сокращенной ставке, а вот его жена и вовсе осталась без работы.

Алексей

Моя жена сидит дома, получается, она тоже как говорится, она и так немного получала, а сейчас я не знаю даже, шо получит.

Имея определенный лимит денег, горожанам приходится отказываться от дорогих продуктов, таких, например, как мясо, рассказывает Людмила.

Людмила

По поводу коштів, конечно же, их не хватает, все лишились работы. Осталась у меня одна пенсия. Ну, от мяса практически, рыба тоже дорого редко покупаем.

Ирина

Зараз тільки на харчі гроші, більше нічого від іншого, відповідно, ми відмовляємось.

А вот коммунальщики находят все же определенный позитив от карантина, говорят из-за того, что горожане в основном сидят по домам в центре, стало немного меньше мусора.

Валентин, дворник

Ну, немножко меньше.

А вот у патрульных работы значительно прибавилось, особенно в выходные, во время празднования Пасхи. Ведь многие, пренебрегая призывами сидеть дома, не смогли удержаться от жарки шашлыков или прогулки в парке.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.

Зокрема відпрацьовували парки, сквери, зелені зони. Грубих правопорушень поліцейські не виявляли. За дрібні порушення карантинного режиму поліцейські проводили профілактичну роботу, роз’яснення населенню необхідності дотримання санітарних умов, носіння засобів захисту зокрема це маски.

Именно за отсутствие маски, по информации патрульных, за выходные и был составлен один единственный админпротокол. Всего с начала карантина на Харьковщине полицейские составили 570 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина, большинство нарушений касалось игнорирования карантинных правил самоизоляции.

