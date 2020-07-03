Число заболевших СOVID-19 растет. Будут ли ужесточать карантин в районах Харьковской области?

Коронавирусная статистика в Харьковской области ухудшается. И уже несколько дней подряд область не соответствует показателям Минздрава для ослабления карантина. Cитуация с Covid-19 в Харькове намного хуже, чем в районах, отмечают санитарные врачи. Среди больных 83% - жители города. Люди в последнее время перестали надевать маски в транспорте и развлекательных заведениях, а также заведениях общественного питания, отмечают специалисты. Или носят их неправильно. Ездят в переполненных салонах маршруток. Кроме того, не соблюдают социальную дистанцию.

Неля Новицка, специалист лабцентра:



В період адаптивного карантину збільшилося пересування населення в межах міста та на приміських маршрутах. Проїзд у громадському транспорті, де наразі відсутній контроль за використанням пасажирами засобів індивідуального захисту. Як правило, перевищується кількість осіб в салоні. І транспорт у нас в зв’язку з цим залишається основним ризиком інфікування вірусом SarS.

От Covid-19 в области умерло уже 87 человек, из них только за последние сутки - трое. Смертность высокая, признают чиновники. Реанимация в областной инфекционной больнице переполнена. В тяжелом состоянии туда часто попадают именно жители Харькова, поэтому в области обращают внимание на работу семейных врачей, которые должны проявлять больных на ранних стадиях.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ви знаєте, що було 12 ліжок, облаштовано ще 6 ліжок на другому поверсі, ми маємо негативну динаміку по смертності. На мою думку, таку динаміку маємо. Бо місто недопрацьовує, нам необхідно виявляти хворих на більш ранніх стадіях, це обов'язко первинної ланки міста Харкова.

В ближайшее время в Минздраве ответят по поводу следующих больниц, принимающих коронавирусных пациентов, говорит Алексей Кучер. Областные чиновники хотят также изменить маршрут доставки больных в медучреждение.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я поставив завдання Пастуху видати ще одне розпорядження, щоб змінювати маршрут, щоб хворих доставляли безпосередньо у лікарні міста Харкова, 13-та, 17-та, 25 лікарня. Якщо в Чорнобильску приймають одразу, то місто Харків зобов'язаний теж приймати.

Однако, эпидситуация в разных районах области и в городе Харькове существенно отличается, следовательно, областная комиссия подытожила: закрывать кинотеатры, кафе и рестораны, или же останавливать общественный транспорт - должны решать на местах.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Є пропозиція - не приймати одного рішення в цілому для всіх районів міста і області. А дати можливість нашим комісіям прийняти рішення. Виходячи з данних, які надасть лабораторний центр, виходячи з кожної територіальної одиниці – районів та міст обласного значення.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

У громадському транспорті, без масок, соціальної дистанції не дотримуються, чому має страждати бізнес? Це логічне питання. Думаю, що ті ж кінотеатри. Які хочуть працювати, їм треба працювати. Вони наповнюють наш бюджет. Чому вони повинні страждати?

Андрей Руденко, заместитель городского головы Харькова:

Мы сейчас со своими специалистами отработаем, для того, чтобы эта ситуация взвешенная, правильная. И как сказал губернатор: четко дифференцированная по отношению к определенному бизнесу. Потому что мы все понимаем, что это наполнение бюджета, и "шашкой здесь рубить с плеча" нельзя.

На Харьковщине уже более 2 тысяч зараженных коронавирусом, за последние сутки - специалисты выявили 51 новый случай.