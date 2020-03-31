Число зараженных коронавирусом в Украине возросло: свежие данные о заболеваемости

Как сообщается в оперативной информации на сайте Центра общественного здоровья, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549.
За сутки их количество увеличилось на 69 человек.
Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два).
Восемь человек уже выздоровели.
Как отмечается, больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской и Черновицкой областях - 18 и 15 случаев соответственно.
Случаи заболевания COVID-19 подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:
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Винницкая обл. - 36 случаев;
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Волынская обл. - 3 случая;
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Днепропетровская обл. - 9 случаев;
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Донецкая обл. - 6 случаев;
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Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
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Закарпатская обл. - 1 случай;
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Запорожская обл. - 13 случаев;
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Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
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Киев - 107 случаев;
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Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
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Кировоградская обл. - 4 случая;
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Львовская обл. - 6 случаев;
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Луганская обл. - 2 случая;
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Одесская обл. - 11 случаев;
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Полтавская обл. - 1 случай;
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Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
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Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
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Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
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Харьковская обл. - 1 случай;
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Херсонская обл. - 1 случай;
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Хмельницкая обл. - 3 случая;
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Черкасская обл. - 50 случаев;
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Черновицкая обл. - 90 (2 летальных) случаев;
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Черниговская обл. - 2 случая.
Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
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от 0 до 10 лет - 5%;
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от 10 до 20 - 4%;
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от 20 до 30 - 11%;
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от 30 до 40 - 21%;
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от 40 до 50 - 20%;
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от 50 до 60 - 23%;
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от 60 до 70 - 12%;
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от 70 до 80 лет - 3%.
52,6% подтвержденных случаев - женщины.