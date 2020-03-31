Число зараженных коронавирусом в Украине возросло: свежие данные о заболеваемости

31 марта 2020 г. 10:50
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Как сообщается в оперативной информации на сайте Центра общественного здоровья, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549.

За сутки их количество увеличилось на 69 человек.

Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два).

Восемь человек уже выздоровели.

Как отмечается, больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской и Черновицкой областях - 18 и 15 случаев соответственно.

Случаи заболевания COVID-19 подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
  • Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 (2 летальных) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

  • от 0 до 10 лет - 5%;
  • от 10 до 20 - 4%;
  • от 20 до 30 - 11%;
  • от 30 до 40 - 21%;
  • от 40 до 50 - 20%;
  • от 50 до 60 - 23%;
  • от 60 до 70 - 12%;
  • от 70 до 80 лет - 3%.

52,6% подтвержденных случаев - женщины.

 

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