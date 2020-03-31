Число зараженных коронавирусом в Украине возросло: свежие данные о заболеваемости

Как сообщается в оперативной информации на сайте Центра общественного здоровья, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 549.

За сутки их количество увеличилось на 69 человек.

Зафиксированы 13 летальных случаев (за сутки - два).

Восемь человек уже выздоровели.

Как отмечается, больше всего новых случаев за сутки выявили в Тернопольской и Черновицкой областях - 18 и 15 случаев соответственно.

Случаи заболевания COVID-19 подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 (2 летальных) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

от 0 до 10 лет - 5%;

от 10 до 20 - 4%;

от 20 до 30 - 11%;

от 30 до 40 - 21%;

от 40 до 50 - 20%;

от 50 до 60 - 23%;

от 60 до 70 - 12%;

от 70 до 80 лет - 3%.

52,6% подтвержденных случаев - женщины.