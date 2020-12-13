Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн человек

13 декабря 2020 г. 14:54
Источник: Интерфакс-Украина
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До 1 602 500 выросло в мире с начала пандемии число заболевших коронавирусом, скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в 191 стране и регионе мира число инфицированных коронавирусом по состоянию на 01:30 мск воскресенья составило 71 541 897 человек, излечились более 46,68 млн. заболевших.

В Соединенных Штатах, которые продолжают лидировать по числу заболевших и умерших, зафиксировано 16 035 537 случаев заражения COVID-19 и 297 575 летальных исходов, вылечились 6,1 млн. заболевших.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились 72 052 966 человек, скончались 1 610 519, поправились 50,4 млн. заболевших.

 

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