Число жертв COVID-19 в мире превысило 160 тысяч человек

19 апреля 2020 г. 11:11
Источник: Интерфакс-Украина
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Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, по состоянию на 5:00 по киевскому времени воскресенья достигло 160518 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывалось 2 млн. 328 тыс. 124 случая заражения COVID-19.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 734 тыс. 552 (38 тыс. 835 скончавшихся), Испании - 194 тыс. 416 (20 тыс. 639), Италии - 175 тыс. 925 (23 тыс. 227), Франции - 152 тыс. 978 (19 тыс. 323), Германии - 143 тыс. 724 (4 тыс. 538), Великобритании - 115 тыс. 314 (15 тыс. 464).

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

 

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