Число жертв коронавируса в США превысило 140 тысяч

16 июля 2020 г. 10:00
Источник: Интерфакс-Украина
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В США по состоянию на 07:00 четверга от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 140140 человек.

Об этом сообщил портал Worldometer.

Смертность в стране достигла 423 человек на 1 млн жителей.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах зафиксировано 3 616 747 случаев заражения коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил журналистам, что он надеется, что смертность в стране от вируса не превысит 100 тыс. человек. "Хотя это все равно ужасно", - отметил он.

 

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