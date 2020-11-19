Число жертв коронавируса в США за время пандемии превысило 250 тысяч человек

19 ноября 2020 г. 11:00
Источник: Интерфакс-Украина
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В США от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний с начала пандемии скончались 250  483 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего смертных случаев - 34 187 - зафиксировано в Нью-Йорке.

Всего в Соединенных Штатах по состоянию на 06:00 четверга выявлено 11 525 149 инфицированных COVID-19, излечились 4,35 млн заразившихся.

Во всем мире, по данным университета, число жертв коронавируса достигло 1 348 348 человек, случаев заражения - 56 178 674, вылечились более 36 млн.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на 06:00 четверга 173,8.

В США на 1 млн жителей скончались 772 человека.

 

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