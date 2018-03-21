Чистят проезжую часть и кладут асфальт. Как на автодорогах работают коммунальщики

На уборку дорог коммунальщиков с тяжелой техникой вывели с утра. Возможно, именно поэтому ближе к середине дня множество улиц и проспектов города успели расчистить, хотя, большинство водителей склоняются к тому, что в эту среду выпало не такое уж и значительное количество снега в отличие от прошлой недели.

Елена Черных, автомобилист

То, что говорят, что город Харьков самый не чищенный - полная ерунда. В принципе, сложно, конечно, но видно, что работают. Люди сами не совсем помогают, машины оставляют возле бордюра, и получается очень сложно, естественно, убрать и подъехать сложно, но работают, работают.

Евгений, автомобилист

На данном участке дорога чистая. Она посыпанная реагентом, скажем так, терпимо, вопросов нет. Самые проблемные дороги в области, конечно. Если кто-то выезжает или приезжает с области, то, конечно, проблем много

Сказывается на автотрафике ещё и странное поведение коммунальщиков, которые среди зимы начали латать дороги. При этом асфальт сыпят просто в снег и лужи - возмущается Сергей.

Сергей, таксист

Я скажу просто за один Салтовский мост, и таких очень много дорог в городе Харькове. Я видел, как буквально около недели назад асфальтировали. Дождь со снегом, лужи, высыпают асфальт в эти лужи, раскатывают. О чем говорить... Я вчера ехал, позавчера ехал туда, просто, если бы была объехать возможность - я бы объехал. Там невозможно просто ехать.

Учитывая, что сейчас большинство водителей нервничает из-за пробок и незначительных ДТП, тем, кто ещё не так ловко управляет легковым авто, инструкторы рекомендуют тренироваться на площадках.

Мурат, ученик автошколы

Та не, сегодня не настроен. Сегодня настроен конкретно здесь ездить с инструктором, по площадочке.

Олег, инструктор автошколы

Условия, конечно, тяжелые, потому что дорога, сами понимаете, скользкая. А так никогда никуда не торопимся. Всё, в принципе, нормально. Ну условия погодные всегда дают о себе знать, конечно, немного тяжелее, но в принципе, я не могу сказать, что это совсем тяжело

Чтобы не усугублять ситуацию на дорогах, копы в очередной раз напоминают о бдительности, а автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Харьковской области

За минулу добу в місті Харкові, патрульні виїхали на 35 дорожньо-транспортних пригод без постраждалих.

Информацию относительно среды в полиции обещают предоставить утром.