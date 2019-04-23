Члены УИК жалуются на несправедливое распределение премии

Валентин и Татьяна Исаенко были членами УИК в первом туре выборов Президента. Они работали в 170-м округе на 455-м участке. По их словам, во время подготовки к выборам, начались нарушения

Татьяна Исаенко, член УИК в 1-м туре

Наш председатель, в процессе этой подготовки к выборам, неоднократно мне говорил о том, что мы будем везти бюллетени на такси. На что я возмущалась. Потому что я прекрасно понимаю, какая это ответственность и выделяется милиционер, и он находится с этим бюллетенями сутками. Это недопустимо, это нарушение. Что еще было? - И второе, я сидела на списках и в этих списках были добавлены квартиры

Женщина добавляет, отчиталась об этом в штаб своего кандидата. После чего, ей с мужем в участке решили выплатить премию меньше всех остальных членов УИК, что семья Исаенко считает совершенно несправедливым. Согласно постановлению ЦИК об оплате членов ОИК и УИК, есть, так называемые, уволенные члены избирательных комиссий, которые работают на постоянной основе и получают заработную плату за весь период избирательной гонки. Также существует раздел об оплате труда членов комиссии в день выборов и подсчета голосов. А есть одноразовое вознаграждение, о котором как раз и говорит семья Исаенко. Валентин пожаловался на несправедливость голове ОИК, однако решение вопроса оставили на усмотрение участковой комиссии, а там созвали собрание

Валентин Исаенко, член УИК в 1 туре

На собрание нам было сказано, что жалобщики пусть пишут дальше жалобы. Мы у вас забираем премию. Первоначально мне поставили 1000 гривен, моей жене 800 гривен, а себе они взяли 3700, а потом они переиграли все - сделали себе по 4170

Председатель 455 -й УИК от общения на камеру отказался. Однако, по телефону сообщил, что все это клевета. И добавил, что решение о таком распределении премии было принято коллегиально. А вот общественный омбудсмен Юрий Чумак говорит, если решение действительно было принято именно так - то нарушения нет. Ведь одноразовое вознаграждение выплачивается в соответствии с вкладом каждого члена избирательной комиссии в том случае, если есть сбережения из фонда экономии. Кроме того, голосование проводится коллегиально и утверждается постановлением ОИК

Юрий Чумак, общественный омбудсмен

Це питання комісія вирішує на своєму засіданні. Відповідно до внеску кожного члена виборчої комісії, цей фонд економії вони розподіляють. Можуть порівну, можуть хто більше працював – тому більше, хто менше працював - тому менше, хто, з точки зору членів комісії, взагалі не впорався зі своїми обов язками – можуть взагалі нічого не сплатити. Важливо, що це приймається рішення, за яке члени виборчої комісії голосують.

Однако, добавил Чумак, обращения о несправедливом распределении премии случаются часто. В редакцию АТН также обращались как члены 438-го участка того же 170-го округа , так и члены 174-го округа, по их словам, некоторые не получили даже суточных, то есть остались вовсе без оплаты. В таком случае омбудсмены советуют поднимать этот вопрос непосредственно во время заседания комиссии, о распределении премии. И если нарушения таки следовало обратиться в избирательную комиссию высшего уровня или в суд