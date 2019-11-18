ЧП в Балаклее: харьковские медики прокомментировали состояние пострадавших

18 ноября 2019 г. 11:47
Автор: Наталья Белокудря
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В харьковском госпитале прокомментировали состояние двух военных, пострадавших от взрыва в Балаклее.

По данным медиков, у одного из пострадавших - ожоги 3% тела, травмы, но он находится в сознании.

Второй пострадавший сапер также находится на лечении в госпитале. С ними работают психологи.

Состояние третьего пострадавшего, который сейчас находится в больнице скорой неотложной помощи, также стабильное.

Напомним, 15 ноября в Балаклее военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, во время чего произошли взрывы. В результате ЧП двое саперов погибли, пятеро военнослужащих были ранены. Вчера, 17 ноября, скончался еще один из пострадавших при взрыве.

 

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