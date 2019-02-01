ЧП в харьковской "подземке". Что стало причиной остановки поездов на Салтовской линии?

Большое количество людей на платформах Харьковского метрополитена и эскалаторах, а также остановки поездов на каждой станции, которые длились около 5 минут. Сбой в работе "подземки" произошел около 3 часов дня. По громкоговорителям дежурные объявляли о временном закрытии станций на вход, в вагонах водители призывали людей не паниковать. Добираться от станции "Героев Труда" до станции "Университет" пришлось больше 30 минут, говорят пасажиры.

Кирилл, пассажир метрополитена:

Был в вагоне, была вообще непонятная ситуация. У нас в стране вообще происходят непонятные вещи - А сколько длилась вот эта остановка? - Ну минут 5-7. - А что-то объясняли? - Сказали все хорошо, никаких сбоев в системе.

Игорь, пассажир метрополитена:

Поезд не ехал, минут 40 ждали, в итоге психанули, вызвали такси.

Евгений, пассажир метрополитена:

Ехали с "Героев Труда" до "Университета", ну, минут 25 как минимум, просто на станции стояли где-то 3 минуты, где-то 5 минут. Передавали по внутренней связи вагона, периодически включали запись, что-то типа "Шановні пасажири, не хвилюйтесь, відправлення затримується".

Движение поездов на Салтовской линии метрополитена в обычном режиме возобновили почти в пол-четвертого.

Юрий и Артем, пассажиры метрополитена:



Каждую остановку стояли по минут 5, даже больше наверное. - И когда это все закончилось? Потом поехал спокойно? - На "Пушкинской". - А с какой станции ехали? - С "Героев Труда".

В пресс-службе сообщили, проблемы возникли из-за неисправности электропоезда. Обнаружили ее на станции "Киевская". Движение вагонов по "зеленой" линии приостановили, а поезд отправили в депо. В "Харьковском метрополитене" уверяют, что никакой угрозы жизни и безопасности пассажиров не было. Что именно стало причиной поломки поезда, на данный момент, говорят представители "подземки", устанавливается.