Чрезвычайные ситуации во время выборов: в ХНУВД провели тактико-специальные учения

Обеспечение порядка во время митингов, которые происходят возле участков в день выборов - первый этап тактико-специальных учений курсантов и действующих сотрудников Нацполиции. Первое задание - сопровождение колонны мирных митингующих, второе - прекратить массовые беспорядки, устроенные агрессивными молодчиками. Действия патрульных полицейских, работников криминальной полиции и вызрывотехников, а также следователей и кинологов во время заминирования избирательного участка - следующий этап. Основные цели - эвакуация людей из здания и с прилегающих территорий, тщательный осмотр места, затем - обезвреживание взрывчатки и изучение фрагментов, чтобы установить какое именно это было устройство.



За допомогою робото-технічного комплексу, пристрою виробництва Канади проводиться обстеження та транспортування підозрілого предмету в спеціальне місце. До предмету висувається вибухотехнік і встановлює склад штатних потужностей із вибухових матеріалів.

На 15 локациях курсанты и действующие правоохранители отрабатывали несколько десятков чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время выборов. От борьбы с подкупом избирателей и расследования убийства возле участка до оказания первой помощи человеку, которому стало плохо и выведения с территории потенциально опасных людей. курсанты-выпускники, рассказывают в ВУЗе, уже весной и следующей осенью будут следить за безопасностью на избирательных участках и в Харькове, и в населенных пунктах области. Во время учений они могут детально изучить алгоритм действий и тщательно отработать взаимодействие в экстремальных ситуациях в условиях, максимально похожих на реальные.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Сьогодні є передовий досвід, скандинавська модель охорони публічної безпеки, громадського порядку, і от елементи скандинавської моделі були продемонстровані. Евакуювати персонал виборчої дільниці, заблокувати дільницю, щоб виборці не надходили так би мовити, ну словом, зберегти життя людей, оце важливо, коли такі випадки відбуваються.

Завершили масштабные учения в ВУЗе теорией - курсантом прочитали лекцию о конституционно-правовых основах выборов Президента Украины и народных депутатов.