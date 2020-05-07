Что дальше ждет страны, которые уже почти справились с COVID-19 – СМИ

Одним из новых ограничительных правил, которые полиция Австралии и Новой Зеландии пыталась применить в последние недели из-за пандемии COVID-19, был запрет на серфинг. Офицерам приходилось время от времени намокать, чтобы ловить серферов, многие из которых перелазили заборы или спускались по скалам, чтобы покататься. Однако любителей волн и других граждан ждет облегчение, причем, в нескольких смыслах. Ограничения на серфинг снимаются, поскольку новый коронавирус, по-видимому, находится под контролем в обеих странах, пишет The Economist.

В Новой Зеландии, стране с населением 5 миллионов человек, новые случаи заражения были одиночными на протяжении большей части прошедшей недели. Австралия сообщила только о семи новых случаях инфекции по состоянию на 23 апреля. Это ставит эти страны в очень небольшую группу стран, которые, по-видимому, победили COVID-19, включая Южную Корею и Тайвань. Австралия уже открыла некоторые популярные пляжи (только для плавания и серфинга) и вскоре возобновит некоторые медицинские услуги, включая плановые операции и лечение зубов. Южная Корея разрешает внутренний туризм, хотя в одной области были срезаны поля тюльпанов, чтобы избежать привлечения обычных толп туристов. Примечательно, что Тайвань никогда не закрывал все школы, рестораны или бары.

Во всех четырех местах чиновники предупреждают, что жизнь еще не нормализуется. Власти предупреждают, что вторая волна вируса может ударить зимой. Чтобы предотвратить это, Южная Корея намерена продолжать тщательное тестирование и активное отслеживание контактов, используя записи с камер наблюдения, выписки с кредитных карт и данные о местонахождении мобильных телефонов. Передвижения людей с подтвержденными случаями инфицирования предаются гласности, что беспокоит как активистов, так и граждан. Австралия также обещает "агрессивное подавление", используя отслеживание контактов и тестирования, показатели которого являются одними из самых высоких в мире. Новая Зеландия идет еще дальше, поставив перед собой цель полностью искоренить вирус.

Преимущества снятия ограничительных мер очевидны. В то время как многие страны рискуют постепенного снимают, а затем снова вводят ограничения по мере того, как вспышка усиливается или исчезает, правительство Новой Зеландии полагает, что оно вскоре сможет вернуть граждан обратно на работу, не опасаясь, что число случаев заражения может вырасти снова.

"Восстановление может быть более плавным и менее затрудненным, чем в других местах", - говорит экономист Шамубил Экуб. Школы, магазины и рестораны могли бы функционировать без особых требований социального дистанцирования. Сезон регби может начаться с матчей перед живой аудиторией (к облегчению скучающих любителей спорта по всему миру).

Все это теоретически обеспечило бы ​​ясность для бизнеса, для которого в других местах отмена ограничений кажется несбыточной мечтой. Найм и инвестиции, вероятно, оживились бы намного быстрее, если бы развеялся страх возвращения COVID-19 в будущем.

"Худшее, что мы можем сделать для нашей страны, - это лавировать между уровнями ограничений", - говорит премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

И все же обнаружить каждый последний случай вируса будет сложно.

"Это феномен иголки в стоге сена", - говорит Айеша Веррал из Университета Отаго.

Текущее выборочное тестирование работников в зонах риска заражения, независимо от симптомов, должно быть расширено. Отслеживание контактов также необходимо сделать более четким. Первоначально у правительства были проблемы с охватом 40% людей, которые, по его мнению, могли быть подвержены этой болезни.

Кроме того, устранение ограничений повлечет за собой более строгий пограничный контроль. В настоящее время почти всем иностранцам запрещен въезд в страну, а возвращающиеся граждане помещаются в карантин на 14 дней в контролируемых гостиницах. Въезд снизился до минимума: 22 апреля ни один человек не въехал в страну.

Порты тоже жестко контролируются. Приемщики грузов в Окленде работают в небольших изолированных группах, каждая из которых имеет собственный туалет, чтобы снизить риск широкого распространения инфекции. Экипажам прибывающих судов не разрешается выходить на берег, и они могут взаимодействовать только с тремя портовыми рабочими, которых отличают розовые жилеты повышенной видимости, не говоря уже о масках для лицах.

Экономические модели правительства предполагают, что Новой Зеландии придется оставаться закрытой для иностранцев в течение года. Но некоторые сомневаются в целесообразности сохранения границ закрытыми. Стивен Джойс, бывший министр финансов, говорит, что уничтожение вируса - это "журавель в небе". Главврач Австралии Брендан Мерфи говорит, что, хоть снятие ограничений желательно, "мы сомневаемся, что сможем сохранить результаты в течение длительного времени, учитывая, что для этого понадобятся невероятные пограничные меры контроля"

Даже если удастся снять ограничительные меры, многие крупные отрасли промышленности в Новой Зеландии не могут надеяться на возвращение к нормальной жизни. Прекращение международного туризма, в частности, приведет к сокращению ВВП примерно на 5% и лишит работы около 100 тысяч человек. Закрытие границ также затронет фермеров. Каждый год в Новую Зеландию и Австралию приезжают сотни тысяч туристов и сезонных рабочих, чтобы собирать фрукты и обрезать виноградные лозы. С закрытыми границами, винодельни и фермы не будут укомплектованы. Майк Чэпмен из лоббистской группы "Садоводство Новая Зеландия", обеспокоен тем, что трудно будет привлечь безработных местных городских жителей на сбор яблок.

Экспортерам трудно найти места на тех немногих самолетах, которые все еще покидают страну. До кризиса 80% авиаперевозок Новой Зеландии осуществлялось на пассажирских самолетах. Национальный перевозчик Air New Zealand сократил 95% международных пассажирских рейсов. По словам Чэпмена, фермеры, выращивающие раков, перебивают до некоторой степени тех, кто выращивает томаты.

Тем временем, в ралли за снятие ограничительных мер, премьер Джасинда Ардерн недавно объявила о пятидневном продлении строгого режима Новой Зеландии. По ее словам, дополнительные краткосрочные затраты принесут "гораздо большую долговременную пользу для здоровья и экономики".

Другие страны управляют границами в иной способ. Южная Корея по-прежнему принимает иностранцев при условии, что они остаются в карантине в течение 14 дней. Некоторые могут даже избежать карантина, в том числе некоторые бизнесмены в коротких поездках. Они проходят тестирование по прибытии и, если оно отрицательное, они могут путешествовать при условии, что они отвечают, когда их вызывают медицинские работники, и старательно записывают любые симптомы в приложении.

И все же план Новой Зеландии по снятию ограничительных мер пользуется широкой общественной поддержкой. Опрос, проведенный в начале апреля, показал, что 84% новозеландцев одобряют ответ правительства на пандемию - на 30 процентных пунктов выше, чем в среднем в странах G7. Есть даже надежда, что другие страны смогут присоединиться к предполагаемой безвирусной зоне между Австралией и Новой Зеландией. Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс поднял вопрос о "транс-тасманском коридоре", как только Австралия и Новая Зеландия получат контроль над вирусом. Это может также включать некоторые тихоокеанские страны - при условии, что у них не будет наблюдаться вспышки коронавируса.